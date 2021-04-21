Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'den Avrupa Süper Ligi için ilginç açıklama
İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, başarısızlıkla sonuçlansa da Avrupa Süper Ligi girişimlerin ardından futbolda değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, başarısızlıkla sonuçlansa da Avrupa Süper Ligi girişimlerin ardından futbolda değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi ve bir anlamda Avrupa Süper Ligi'ne yeşil ışık yaktı.
Simeone, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yarın Huesca'ya karşı oynayacakları maç öncesinde basının sorularını yanıtladı.
İngiltere, İspanya ve İtalya'daki 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kurma girişiminin, aralarında Atletico Madrid'inde olduğu 9 kurucu kulübün çekilmesiyle askıya alınmasını değerlendiren Simeone, "Futbolda, Süper Lig gibi sismik hareketlerle karşı karşıya kalındığında bir şeylerde değişiklikler olacaktır. Bu kesin ve daha iyiye doğru olacaktır." dedi.
Polemik yaratacak, fırsatçılık gibi anlaşılacak tartışmalara girmek istemediğini ve "demagojiden hoşlanmadığını" vurgulayan Arjantinli teknik adam, her şeye rağmen çözümün taraflar arasında yakınlaşmaktan ve diyalogdan geçtiğini kaydetti.
KOEMAN, YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI
Diğer yandan Avrupa Süper Ligi oluşumunda yer alan diğer İspanyol kulüplerinden Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman ise bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Koeman basın toplantısında yöneltilen sorular üzerine "Ben, başkanın (Joan Laporta) sözcüsü değilim. Benim işim takımı maça hazırlamak. Dün başkanla Süper Ligi konuştum ve bana kulübün tavrını açıkladı. Ama sonrasında o kadar çok şey oldu ki, en iyisi yorum yapmamak. Bu konuyla ilgili ortada dolaşan çok söz var. Şu anda en iyisi nasıl sonuçlanacağını beklemek. Olanlar beni şaşırtmıyor. Biz, kulüp için en iyisini istiyoruz. Eğer konuşacak biri varsa o da tabii ki başkandır." değerlendirmesini yaptı.
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