Atletico Madrid'de Simeone ile devam kararı!
Atletico Madrid, teknik direktör Simeone'nin sözleşmesini uzattı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Simeone, göreve geldiği 2011 yılından bu yana Madrid ekibiyle 2'si La Liga olmak üzere toplam 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.
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