ATM’lere saldırdı, çekiç ile tek tek kırdı
Beykoz Kavacık’ta bulunan ATM’ler bir kişi tarafından çekiçle parçalandı. Olayın ardından 5 ATM’nin de zarar gördüğü belirtildi.
Beykoz Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki Opet benzin istasyonunun önündeki ATM'ler aklı dengesi yerinde olmadı iddia edilen bir kişi tarafından elinde çekiçle parçalandı.
Olayda 5 ATM’nin de zarar gördüğü öğrenildi. ATM’lere zarar veren şahsın Beykoz'da ikamet ettiği ve bazı suçlardan arandığı belirtildi.
Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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