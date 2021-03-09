ATO Genel Sekreteri Baytemür: ‘Ankara’da 4’te 1 oranında mutant virüs var’

09 Mart 2021 Salı, 11:33





Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Baytemür, normalleşme sürecini ve Ankara’nın durumunu değerlendirdi. Türkiye’nin iller bazında risk haritasını yorumlayan Baytemür, “Bu harita nasıl oluşturuldu konusunda tam bir şeffaflık yok. İller düzeyinde ne kadar test yapıldı, ne kadarı pozitif çıktı, bu görünmüyor. Sosyal ve mali destek yapılamadığı için, bir sıkışmayla oluşturulmuş tablo. Kongrelere ilişkin çok tepki gelince bir açılma oldu. Onu da bir miktar meşrulaştırmak için yapıldı” dedi. İller arasındaki seyahatlerin riskine işaret eden Baytemür, “Mesela yan yana iki ilden biri kırmızı biri mavi. Bu iki ilin arasında geçişi önleyen, seyahate ilişkin bir kısıtlama yok. Seyahat kısıtlaması da makul bir uygulama değil ama en azından bir önlem. Önceki açılma döneminde tatil yörelerine seyahatler çok fazla oldu. Mesela Mersin’de bu nedenle vakalarda patlama oldu. Vaka sayısı yüksek olan illerden seyahat virüsün taşınması demek. Buna karşı önlem alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘NET KRİTERLERLE KONUŞULMALI'

Baytemür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir gazeteye yaptığı açıklamada, iller arası geçiş için kullandığı, “Mümkün mertebe bu geçişlerin azaltılması gerekiyor ama şu an için biz onu pratikte uygulamayacağız, martı gözlemlemek istiyoruz” açıklamasını da değerlendirdi. Geçişlerin nasıl azaltılacağının söylenmesi gerektiğini belirten Baytemür, “Çok muğlak ifadeler kullanılıyor. Mesela iller arası geçişlerde HES koduna bakılacak gibi bir şey denmeli. Yani net kriterlerle konuşulmalı” dedi. Türkiye’nin mutant virüs tehlikesi yaşadığını da belirten Baytemür, “Ankara’da hastanelerde bildiğimiz 4’te 1 oranda mutant virüs var. Mutant virüs daha bulaşıcı. Daha ölümcül mü bunu söyleyebileceğimiz bir veri yok. Ama yüzde 50-70 arası bulaşıcılığı arttırdığı söyleniyor” dedi. Baytemür iki hafta önce günlük vakaların 6 bin civarında söyleyerek, “Bu hafta son olarak 11 bini gördük. Bu binin altında olduğunda açılalım diyebiliriz. Biz de açılalım insanlar ekmeğini kazansın istiyoruz. Ancak bu dönemde açılma çok uygun değil” diye konuştu.