Attila Szalai’ye Macaristan Profesyonel Futbolcular Organizasyonu’ndan ödül

Fenerbahçe’de Atilla Szalai ülkesinde, yurt dışında futbol oynayan en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:34
Attila Szalai’ye Macaristan Profesyonel Futbolcular Organizasyonu’ndan ödül
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Macaristan Profesyonel Futbolcular Organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun ödüllerinin dağıtıldığı belirtildi.

Macaristan dışında oynayan en iyi oyuncu ödülünü Fenerbahçe’nin stoperi Attila Szalai kazandı.

Ödül sıralamasında RB Leipzig’in kalecisi Peter Gulacsi ikinci, takım arkadaşı Dominik Szoboszlai üçüncü oldu. 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limasol’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Szalai, sarı-lacivertli formayla 22 maça çıkarken 3 gol kaydetti.


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