Av. Mehmet Durakoğlu: Yapılan şey bir parti içerisinde iki grubun hesaplaşması
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Peker’in iddiaları karşısında savcıların neden harekete geçmediğini açıkladı.
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak ortaya attığı iddialar karşısında savcıların neden harekete geçmediğini cevapladı. Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulunan Durakoğlu, konuyla ilgili olarak “Türkiye’de bunun yapılabileceğini sanmıyorum” dedi.
Durakoğlu, “Korkarım ki, bu çok önemli bir hukuksal süreç ama bununla birlikte çok önemli de siyasal sonuçları var. Başka bir değişle yağılan şey bir parti içerisinde iki grubun hesaplaşması. Dolayısıyla bu denli siyasal içerik taşıyan bir hukuksal gerçeklik bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu yargı konumu itibariyle bizi maddi gerçeğe ulaştırmayacaktır” ifadelerini kullandı.
“SAVCILAR ŞÜPHEDEN HAREKET EDER”
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in paylaştığı videolara kamuoyu büyük ilgi gösterdi. Savcıları konuyla ilgili olarak neden harekete geçmedikleri ise yurttaşın merak konusu oldu. Türkiye kamuoyunun bunu merak ettiğini ifade eden Durakoğlu şüphenin, soruşturma açılması için yeterli olduğunu vurguladı. “Bir başka değişle bir soruşturmanın yapılabilmesi için şüphe yeterlidir. İşin maddi gerçeğinin ortaya çıkarılması yargılama sonunda yargıçın görevi olarak ortaya çıkar.”
Durakoğlu, savcıların konuya ilişkin sessiz kalmasına yönelik “Akıl sağlığı yerinde olduğu sürece insanların yaptığı ihbarların savcılıklarca soruşturma konusu yapılması savcıların görevleri” dedi. Soruşturma açılsa dahi sürecin her şeyiyle olumlu gelişmeyebileceğini ifade eden Durakoğlu “Açılan savcılık soruşturmalarının her şeyiyle olumlu bir biçimde sonuçlanacağını düşünmek de bizi rahatlığa götürmemeli ama bu asla bir soruşturma açılmasını engelleyen bir tablo olmamalı” ifadelerini kullandı.
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