Avatar oyunu projesine yoğun ilgi: 16 dakikada 430 bin TL toplandı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:16

Dünyaca ünlü ABD yapımı çizgi dizi Avatar: Son Havabükücü ve The Legend of Korra evreninde geçen rol yapma oyunu (RYO) için başlatılan para toplama kampanyası yalnızca 16 dakikada başarıya ulaştı.

Avatar Legends: The Roleplaying Game adlı oyun Magpie Games şirketi tarafından üretilecek.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre oyuncular, çizgi dizinin hikayesinde geçen Toprak Krallığı, Ateş Ulusu, Su Kabilesi ve Hava Gezginleri’nden birinde yer alabilecek. Aynı zamanda serinin hayranları, aralarında 100 Yıl Savaşı Çağı ve Kyoshi Çağı’nın da bulunduğu, Avatar evreninin farklı zaman dilimlerinde geçen maceralara da katılabilecek.

16 DAKİKADA 50 BİN DOLAR TOPLANDI

Para toplama kampanyasındaki yoğun ilgi sayesinde proje için gerekli 50 bin dolar (yaklaşık 430 bin TL) 16 dakikada toplanırken, bir gün içindeyse toplam miktar 1,4 milyon doları (yaklaşık 12 milyon TL) buldu.

Proje için gerekli minimum tutarın çok hızlı şekilde toplanmasına rağmen serinin hayranları RYO oyununun geliştirilmesi için desteklerini sürdürüyor.

Desteklerin miktarına göre oyuncuların alacağı hediyeler de değişiyor. 20 dolar (yaklaşık 170 TL) veren oyuncular, çıkacak tüm RYO kitaplarına PDF formatında sahip olurken, daha yüksek miktarda para veren kullanıcılar özel yapım zar setleri ve özel basım kitaplarla birlikte daha birçok yan ürün de kazanıyor.

Şu anda kampanya kapsamında 2,2 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) toplandı.