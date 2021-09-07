Avcılar’da karısını döven esnafa, diğer esnaflardan dayak
Avcılar’da bir pasaj içerisinde eşinde şiddet uyguladığı iddia edilen esnafa diğer esnaflar tepki gösterdi. Yaşanan tekme tokat kavga kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.
Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer yurttaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Olayın polis gelmeden sona erdiği öğrenildi.
Öte yandan yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.
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