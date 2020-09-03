Avcılar'da metrobüsten duman yükseldi, yolcular tahliye edildi
İstanbul Avcılar Saadetdere Metrobüs Durağı'nda metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Araçtaki yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bugün saat 13.30 sıralarında Esenyurt'taki Saadetdere Durağı'na yaklaşan metrobüsün arka tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Araç sürücüsü bunun üzerine durağın 100 metre kadar ilerisinde durarak, yolculardan en kısa sürede metrobüsü terk etmelerini istedi.
Yolcular panik içerisinde araçtan inerek durağa doğru giderken, itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, arka tarafındaki motorundan dumanlar yükselen metrobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, daha sonra çağrılan bir çekici ile bölgeden alındı.
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