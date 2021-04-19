AVM’ler ve perakendeci bayram alışverişinden umudu kesti

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Yeni kısıtlamaların sektöre rakamsal etkilerini en erken mayıs sonunda anlayabileceklerini belirten AVM Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Günöz Atakan, “Nisan ayı hepimiz açısından zor bir ay oldu ve olacak da. Artık ümidimiz bayramdan sonrasına kaldı” dedi.

Atakan, bu dönemde tek desteğin Kısa Çalışma Ödeneği’nin devamı olacağını dile getirerek şöyle konuştu:

“Hem AVM yatırımcısının hem de perakendecinin devletten alabileceği tek destek bu. Zaten çalışma saatlerimiz gittikçe daralıyor, cirolarımız gittikçe düşüyor. Bir de döviz artışından dolayı sıkıntı yaşıyoruz, borcumuz sürekli artıyor. Türkiye’deki 55 milyar dolarlık AVM yatırımının yüzde 30’u yabancı yatırımdır, bu yatırımı ülkede tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ ZOR

Mevcut kısıtlamaların Ramazan Bayramı’na kadar sürmesini beklediğini söyleyen Avi Alkaş, “Ramazan aylarında bizim ciromuz zaten düşerdi. Şimdi bu kısıtlamalarla daha da düşecek ama vaka sayıları ortada bu düşüşe razı olmak zorundayız” dedi. Bayram öncesinde ve bayramda da cirolarda bir artış beklemediğini aktaran Alkaş, “İnsanlar şu an can korkusundalar, geleceğe dönük belirsizlik yaşıyorlar, bir sürü insan işsiz kaldı, Kısa Çalışma Ödeneği bitirildi. Ben bu şartlar altında insanların bayram alışverişine çok yönelmesini beklemiyorum” diye konuştu.

PERAKENDECİ YASA BEKLİYOR

Perakendecinin haftalık 84 olan satış saatinin 34,5 saate indiğini belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yüzde 60’lık bu kaybın kiralara yansıması için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Yeni kısıtlamalarla birlikte perakendecilerin yüzde 50 ile 70 arasında bir satış kaybı yaşayacağını da söyleyen Öncel, “Perakendeciler bu kaybı yaşarken bir de ağır kira ve ortak giderler altında ezilmemeli. Bizim kira kontratlarımızda sabah 10, akşam 22 arası açık olma şartımız var. Şu an bu saatleri kaybettiğimiz için kiraların güncellenmesi yasal hakkımız” dedi.

Özellikle cadde mağazalarında bu tarz sorunlar yaşadıklarını belirten Öncel, “Cadde mağazalarında bireysel mülk sahipleri olduğu için toplu bir anlaşma yapamıyoruz. Bu tarz durumlarda kira düzenlemeleri de tamamen mülk sahibinin inisiyatifine kalmış oluyor. Borçlar Kanunu’nda bir değişiklik yapılırsa, devlet perakendeciyi kurtarır” diye konuştu.

Yeni düzenlemeden en çok part-time çalışanların etkileneceğini belirten Öncel, şöyle konuştu:

“Çalışanlarımızın büyük bir kısmı işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Eskiden iki vardiya çalışıyorduk şimdi tek vardiya bile fazla olacak. Dolayısıyla istihdam kayıplarının önüne geçilmesi için Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden uygulanması şart oldu.”