Avrasya Araştırma Başkanı'ndan olay 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı: Hatta farklı kazanacak
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "Hatta farklı kazanacak" açıklaması yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair "Cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Her şeyin üzerine iddiaya girerim" demişti. Anketlerde de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlenirken Avrasya Araştırma'nın Başkanı Kemal Özkiraz'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Özkiraz, "Göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu hem aday olacak hem de kazanacak" diye yazdı.
"HATTA FARKLI KAZANACAK"
"Şimdi çok erken gelebilir, kizabilirsiniz hatta ufak bir linç de görebilirim" diyen Kemal Özkiraz, "Ama... Göreceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu hem aday olacak hem de kazanacak. Hatta farklı kazanacak. Anketler detaya inmedikce asıl söylemesi gerekenleri size söylemez. Bu konuyu uzun uzun anlatacagim" ifadelerini kullandı.
Kemal Özkiraz'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
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