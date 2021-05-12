Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Türkiye ekonomisi tahmini
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021 yılı Bahar Ayı Ekonomik Görünüm değerlendirmesi yayınlandı. Açıklanan raporda, Türkiye ekonomisi için de tahminler yer aldı.
AB Komisyonu tarafından ekonomik görünüm değerlendirmesi açıklandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatıldı. Türkiye'nin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de de yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin edildi.
Ancak bu büyümenin gerçekleştirilmesi için kırılganlıkların arttığına vurgu yapıldı. Türkiye'de 2021 yılının başında da büyüme ivmesinin güçlü kaldığı kaydedilen raporda, "Bununla birlikte sıkı ekonomi politikaları ve artan kırılganlıklar büyümeyi sınırlayacaktır" denildi.
TCMB BAŞKANLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ DETAYI
AB, Türkiye'nin dış kırılganlıklarında son dönemde bir miktar azalma olduğunu da aktardı. "TCMB Başkanının görevden alınması ile politika belirsizliği ile enflasyon beklentilerinde artış yaşandı. Bütçe açığı da aşağı yönlü bir patikada olsa da muhtemelen yükselmiş kalacak" yorumu yaptı.
İşsizlik oranının bu yıl AB’de yüzde 7,6 Avro Bölgesi'nde yüzde 8,4 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 16,3, İspanya'da yüze 15,7, İrlanda'da yüzde 10,7, İtalya'da yüzde 10,2, Fransa'da yüzde 9,1 olacağı belirtildi.
Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 1,9, Avro Bölgesi'nde de yüzde 1,7 olacağı tahmin edildi.
Kaynak: Haber Global/AA
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