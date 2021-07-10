Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel'den bir madalya daha
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metrede rekor kırarak şampiyon olan Merve Tuncel, 1500 metre serbest stilde de rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.
Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.
Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.
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