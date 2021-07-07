Rekortmen yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 800 metre serbest stilde Merve Tuncel, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:04
Rekortmen yüzücü Merve Tuncel, gençlerde Avrupa şampiyonu!
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Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde altın madalya kazandı. Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle de gençler Avrupa rekorunu kırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, 800 metre serbest stil elemelerinde dün yarışan Tuncel, 8.28.03'lük derecesiyle şampiyona rekorunu kırmıştı. 16 yaşındaki sporcu, bugün iki günde ikinci ayrı rekorunu kırdı.

Tuncel'den önce şampiyona rekoru, 2019 yılında Rusya'nın Kazan kentindeki şampiyonada İtalyan Giulia Salin tarafından 8.29.19 ile kırılmıştı.

Merve Tuncel, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırmıştı.


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