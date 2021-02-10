Avrupa Parlamentosu, 672,5 milyar Avroluk Covid-19 kurtarma fonunu onayladı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 12:46

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin salgının ekonomik etkilerine karşı kurma kararı aldığı fon ele alındı.

Genel Kurul'da, kurtarma fonunun amacı, finansmanı ve kuralları ile ilgili yasal düzenleme, 582 "evet", 40 "hayır" ve 69 "çekimser" oyla kabul edildi.

Buna göre, AB üyesi 27 ülkeye 3 yıl boyunca toplam 672,5 milyar Avroluk hibe ve kredi imkanı sağlanacak. Fon, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik üye ülkelerdeki tedbirlerin finansmanında kullanılacak.

Üye ülkeler, bu finansmandan faydalanmak için hazırlayacakları detaylı planları AB Komisyonu'na sunacak. Söz konusu planların fondan yaralanabilmesi için çevre, iklim değişimi, dijital dönüşüm, ekonomik kalkınma, rekabetçilik ve eğitim gibi alanlara odaklanması gerekecek.

Düzenlemenin bu aşamadan sonra AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması bekleniyor.

AB üyesi ülkeler, geçen yıl salgının yaralarını sarmak için toplam 750 milyar Avroluk kurtarma programında uzlaşı sağlamıştı. Söz konusu 672,5 milyar avroluk fon, bu programın en büyük kısmını içeriyor. Programın 77,5 milyar avroluk diğer unsurları ise AB'nin mevcut programları kapsamında üye ülkelere kullandırılacak.