Avrupa şampiyonu muhalif boksör Ünsal Arık, saldırıya uğradı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:19

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan ve iktidara muhalif görüşleriyle bilinen Avrupa Boks Şampiyonu Ünsal Arık, Twitter hesabından saldırıya uğradığına dair bir video paylaştı.

Muhalif olması sebebiyle daha önce de Almanya’da bazı grupların saldırısına maruz kalan Arık, paylaştığı videoda, kendisine saldıranları “Bir dahaki sefere sadece çenenizi kırmayacağım” diye uyararak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaptıklarınız bu gelici-geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok sizden. Artık bir dahaki sefer sadece çenenizi değil bütün kemiklerinizi kıracağım. Allah ne hak ediyorsanız onu versin, utanın lan utanın. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık.”

Arık'ın, aldığı darbelerden dolayı elini sık sık yüzüne götürdüğü, yüzünün bazı bölümlerinde hafif kızarıklıklar olduğu ve sol elinin kendisini savunmak amacıyla attığı yumruklardan dolayı kanadığı görüldü.