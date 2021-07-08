Avukatları savunan polis için son kez disiplin kurulu: "Ben Mustafa Keml’in polisiyim"
Barolara yapılan zulme tweet atıp tepki gösteren polis memuru Çağatay Atasay'ın ihracı isteniyor.
İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 27 yıllık polis memuru Çağatay Atasay hakkında, geçen yıl haziran ayında, hükümetin çoklu baro sistemine karşı yapılan eylemde polisin avukatlara aşırı güç kullanmasına ve baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesine Twitter’dan tepki gösterdiği için açılan idari soruşturmada disiplin kurulu dün son kez toplandı.
İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı’nda yapılan toplantıya katılan kurul başkanının ve üyelerini adı açıklanmadı, avukatlara disiplin dosyasının örneği gösterilmedi. Polis memuru Atasay’ın avukatı Ömer Kavili, müvekkilinin lehinde olan hiçbir delilin toplanmadığını kaydederek, “Usulsüz olarak toplanan İl Disiplin Kurulu’na katılmaması gereken memurlar vardı. Böyle bir kuruldan karar çıkartacaklar. Buradan çıkan karar hukuksuzdur. Devletimizi AİHM’de mahkûm ettirecek karardır. İdarenin memurları yanlış ve hukuka aykırılık içindedir” dedi.
"MUSTAFA KEMAL'İN POLİSİYİM"
Polis memuru Atasay savunmasında, “Ben kanunsuz emre itaat etmem çünkü ben Mustafa Keml’in polisiyim, ben Cumhuriyet kanunlarının polisiyim” dedi. İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, savunmaların ardından kararın kendilerine yazılı olarak tebliğ edileceğini bildirdi. Yapılan paylaşımla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada Atasay’ın suç oluşturan herhangi bir eyleminin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. l
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