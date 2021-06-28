Avusturalya'da salgın patlaması: Ülke tekrardan kapanıyor
Koronavirüs ile mücadelede örnek gösterilen Avustralya'da salgın yeniden patladı. Ülkenin farklı bölgelerinde Delta varyantı tespit edilirken birçok kentte sokağa çıkma yasakları geri getirildi.
Salgın süreci boyunca ülkede alınan sıkı tedbirler ile normale dönen ilk ülkelerden biri olan Avustralya'sa koronavirüs etkisi tekrardan artırdı. Sydney başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yetkililer, salgının tekrar patlak vermesinin nedeninin yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan Delta varyantı olduğunu söyledi.
Özellikle ülkenin, Kuzey, Queensland ve Batı Avustralya bölgelerinde vaka sayılarının arttığına dikkat çekildi.
Eyalet ve bölge liderlerinin bugün Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşeceği belirtilirken, Sydney’de Delta varyantı vaka sayısı 128 olarak açıklandı.
Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Covid-19’la mücadelede kritik bir döneme geçildiğini berliterek, “Salgında yeni bir fazı yaşıyoruz. Çok daha bulaşıcı olan Delta varyantıyla mücadele ediyoruz” dedi.
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