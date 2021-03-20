Ayasofya Camii imamından tepki çeken İstanbul Sözleşmesi tweet'i
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedilmesinin şokunu yaşarken Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın'dan şükür tweet'i geldi,
Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından, “Hamdolsun. Allah razı olsun” mesajı paylaştı.
Kadınların yaşam haklarını koruyan sözleşmenin feshedilmesi öfkeye neden olurken Boynukalın, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.
Boynukalın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkesi ve anayasanın değiştirilemez maddesi “laikliğin” çıkarılmasını talep etmesiyle gündeme gelmiş ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine ilişkin olarak sarf ettiği, "Kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik madye propagandasıdır" sözleriyle tepki çekmişti.
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