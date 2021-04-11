Ayasofya eski imamı Boynukalın, koronavirüse yakalandı
Geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Yaptığı açıklamalarla tepki çeken ve geçtiğimiz günlerde Ayasofya imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Boynukalın, ''Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal'' ifadelerini kullanarak koronavirüse yakalandığını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın yaptığı açıklamalar tepki çekmiş, AKP'li isimlerde Boynukalın'a tepki göstermişti.
Boynukalın geçtiğimiz günlerde Ayasofya'daki görevinden 'affını' istediğini duyurmuş, ancak Boynukalın'ın görevden alındığı iddiaları gündeme gelmişti.
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