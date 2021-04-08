'Ayasofya imamı Boynukalın'ın istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi' iddiası
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Ayasofya imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın görevinden ayrılmasına ilişkin bir iddia ortaya attı. Ersoy'un, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Boynukalın'ın görevi bırakmak istemediğini fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği iddia edildi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla AKP içerisinden de tepki gören Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü.
Boynukalın yaptığı açıklamada, "Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" ifadelerini kullandı.
'BIRAKMAK DURUMUNDA KALMIŞ'
Habertürk'te yayınlanan 'HaberTürk Manşet' programında Ayasofya imamı Boynukalın'ın istifası konuşulurken sunucu Mehmet Akif Ersoy, telefonuna gelen mesajı okudu. Ersoy, Cumhurbaşkanlığın'dan ismini vermediği bir meslektaşından Mehmet Boynukalın'ın Ayasofya İmamı görevinden alınmasının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi olduğuna dair bir mesaj aldığını söyledi.
Ersoy, Boynukalın'ın görevden alınmasına ilişkin, "Meslektaşım ve Cumhurbaşkanlığı'ndan bir arkadaşımız konuyla ilgili mesaj atmış. Cumhurbaşkanı'nın istifayı talep ettiği yönünde hem meslektaşım bilgi aldığını, aslında bırakmak istemediğini, daha sonra bırakmak durumunda kaldığını paylaşmış bir bilgi olarak. İsmini vermemi istemedi" ifadelerini kullandı.
Ersoy sözlerinin devamında "Bildiriye de atıftan kaynaklı herhalde bu tartışmadan çıkmak için yeni bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.
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