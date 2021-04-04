İnce'den, Ayasofya İmamı Boynukalın göndermeli bildiri açıklaması

04 Nisan 2021 Pazar, 18:48

104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından Ayasofya Baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın her konuda yaptığı açıklamaya göndermede bulunan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız."