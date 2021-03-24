Ayasofya 'Baş İmam'ı Said Nursi'yi andı, AKP'nin uyarısı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

24 Mart 2021 Çarşamba, 10:38

Ekonomiden İstanbul Sözleşmesi'ne, faiz politikalarından anayasa tartışmalarına kadar gündeme dair her başlıkta sık sık tepki çeken açıklamalarda bulunan Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, AKP'den gelen uyarının ardından sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.



Baş İmam Boynukalın, bu kez Nur cemaatinin kurucu ismi, Atatürk'e 'deccal' diyen ve birçok dinsel yapılanmanın kendisine rehber kabul ettiği Said Nursi'yi andı, "23 Mart 1960'ta vefat eden büyük alim Said-i Nursi'ye Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

Mehmet Boynukalın'ın bir sonraki paylaşımı ise AKP'den gelen uyarıya yanıt verdiği yorumlarına yol açtı. Boynukalın, Kuran'daki Haşr Suresi'nden bir ayetin "Onların ardından gelenler de “Ey rabbimiz” derler, “Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” ifadeleriyle çevrilen mealini paylaştı.

Laikliğe, İstanbul Sözleşmesi'ne ve kadın-erkek eşitliğine karşı paylaşımlar yapan Boynukalın'a AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından uyarı gelmişti. Turan, Twitter üzerinden Boynukalın'a yönelik "Sayın M.Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeym" demişti.







