Ayasofya tartışmaları arasında Atina’da ilk resmi cami açılıyor

15 Eylül 2020 Salı, 12:50

Yunanistan’ın başkenti Atina’da ilk resmi caminin faaliyete geçeceği duyuruldu. Kathimerini gazetesine konuşan bir devlet yetkilisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in haziran ayında aldığı kişisel kararın caminin bitirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Bu yönde ibadethanenin açılabilmesi için güvenlik, temizlik, personel ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, ilgili sözleşmelerin de ekim ayı başında yapılacağı kaydedildi.

PROTESTOLAR SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ

Atina'nın Votanikos mahallesinde temeli atılan caminin inşaat çalışmaları, halkının büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olan Yunanistan'da yaşanan protestolar sebebiyle uzun süre ertelenmişti. Cami için bölgedeki bir kilise 10 dönüm arazi bağışlamıştı.