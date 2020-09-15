Ayasofya tartışmaları arasında Atina’da ilk resmi cami açılıyor
Yapımının 14 yıl sürdüğü ve tartışmalara konu olan ilk resmi cami Yunanistan’ın başkenti Atina’da hizmet vereceği açıklandı.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da ilk resmi caminin faaliyete geçeceği duyuruldu. Kathimerini gazetesine konuşan bir devlet yetkilisi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in haziran ayında aldığı kişisel kararın caminin bitirilmesi yönünde olduğunu söyledi. Bu yönde ibadethanenin açılabilmesi için güvenlik, temizlik, personel ve diğer eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü, ilgili sözleşmelerin de ekim ayı başında yapılacağı kaydedildi.
PROTESTOLAR SEBEBİYLE ERTELENMİŞTİ
Atina'nın Votanikos mahallesinde temeli atılan caminin inşaat çalışmaları, halkının büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olan Yunanistan'da yaşanan protestolar sebebiyle uzun süre ertelenmişti. Cami için bölgedeki bir kilise 10 dönüm arazi bağışlamıştı.
Video Haberler
- Minibüslerde şoför - yolcu tartışması bitmiyor
- 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı
- Karantinadan kaçtı, Ölmek istemiyorum diye bağırdı
- TEMA Vakfı: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı
- İstanbul'da dehşete düşüren 'ölüm' konvoyu!
- Yüzerken karşılaştılar! Turistler gözlerine inanamadı
- Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor
- İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Genç kızların sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı
- İstanbul’da dehşet anları! Alev topuna döndü