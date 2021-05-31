Ayasofya’da Atatürk’e hakaret eden Demirkan'ın yönetiminde olduğu vakıf, kamu ile içli dışlı

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan eski imam Mustafa Demirkan’ın, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı ve vakfa, 2017’de vergi muafiyeti verildiği ortaya çıktı. AKP’li Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer’in başkanlığını yaptığı vakfın, kamu kurumları ile ortak projeler gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Vakfın bir diğer mütevelli heyeti üyesi ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dünürü Ahmet Minder.

Ayasofya’da önceki günkü programda eski imam Mustafa Demirkan, Erdoğan’ın da dinlediği sırada “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullandı.

Demirkan, Erdoğan gibi Rize’nin Güneysu ilçesi doğumlu. Demirkan’ın oğlunun 2014’teki düğününde nikâh şahitliğini Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Demirkan’ın, cenaze töreni pandemiye karşın yoğun katılımla gerçekleşen YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç’ın hem öğrencisi hem de dünürü olduğu biliniyor.

VERGİ MUAFİYETİ

Demirkan, memleketi Güneysu’da kurulan Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’nın da Mütevelli Heyeti’nde yer alıyor. Başkanlığını AKP’li Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer’in yaptığı vakfın bir diğer Mütevelli Heyeti üyesi ise Ahmet Minder. Minder, 2019’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Minder’in kızı Saadet Nur Minder ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ile evli. Çiftin nikâh şahitliğini, Erdoğan ile eski Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Erdoğan’ın, 42. Olağan Genel Kurulu’na tele konferans yöntemi ile katıldığı vakfa 2017’de vergi muafiyeti verildi.

KAMU İLE İÇLİ DIŞLI

Vakfın, kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütmesi ve protokoller imzalaması da dikkat çekiyor. Vakıf, 2015’te, Güneysu Kaymakamlığı, Güneysu Müftülüğü ve Güneysu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrencilere yönelik “Değerlerimizle Değerliyiz” adlı proje gerçekleştirmişti. Ayrıca, 2020’de, Güneysu Kaymakamlığı öncülüğünde, Güneysu Belediye Başkanlığı, Güneysu İlçe Müftülüğü, Güneysu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneysu İlçe Spor Müdürlüğü ile vakfın katılımıyla “Eğitim Seferberliği” protokolü imzalandı. Vakıf, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 2018’de, “Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” düzenledi.

OKULLAR VE KURSLAR

Vakfın, Kuran kursları ile okulu da bulunuyor. Bu kapsamda, Gül Bahçesi Kuran Okulu, Güneysu Müftülüğü’ne bağlı olarak 2009’da faaliyete geçti. 2020’de ise İstanbul’da Haşim Öztürk 4-6 Yaş Kuran kursu açıldı. İstanbul Üsküdar Müftülüğü’ne bağlı olan kursun açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımı ile gerçekleşti. Vakfın, Fetih Kız Kuran Kursu ile Güneysu Merkez Erkek Kuran Kursu da bulunuyor. Öte yandan, projesi vakıf tarafından yapılan Güneysu Eğitim Külliyesi adıyla bir de özel okul kuruluyor. Güneysu Okulları adıyla da bilinen okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, okulun inşaat çalışmalarını yerinde incelemişti. Güneysu Belediyesi’nin sitesinde, projeye ilişkin bilgilere “Güneysu Eğitim Külliyesi” adıyla yer verilmesi de dikkat çekiyor.

‘DANIŞIKLI DÖVÜŞTÜR’



Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “iktidar ve Cumhurbaşkanı’nın, cami açılışı ve cuma günleri gerçekleştirilen ibadetlerde, göstermek istediği bazı yönelimleri imamlar üzerinden vermek gibi bir süreç içine girdiğini” belirterek, “Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişinin karşısında Atatürk’e beddua etme cüretinde bulunulmasının kabul edilemez olduğunu” vurguladı.

Yıldırım, “Bu olsa olsa danışıklı dövüştür. Cumhurbaşkanı, oraya tesadüfen gitmiş değil” dedi. Yıldırım, Demirkan hakkında bugün suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.