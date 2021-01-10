Ayçiçek yağlarına gelen fahiş zamlar hakkında dikkat çeken iddia

10 Ocak 2021 Pazar, 11:40

Ayçiçek yağlarına gelen fahiş zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Daha önce 29 TL'ye satılan 5 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatı en son yapılan zamlarla 85 TL’ye kadar yükseldi. Sosyal medyada da zamlara tepkiler sürerken evine ayçiçek yağı alan bir yurttaşın bunu törenle kutladığı anlara dair video sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

SUUDİ ŞİRKET AYÇİÇEK YAĞI SEKTÖRÜNÜ ELİNDE TUTUYOR

Yeniçağ'da yer alan haber şöyle: Türkiye’de ayçiçeği yağı piyasasının büyük bir bölümünü Suudi bir şirket elinde tutuyor. Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine boykotuna da katılan şirketin bağlı olduğu Savola Group, Türkiye'de Yudum başta olmak üzere birçok yağ markasının sahibi ve sektörde birinci sırada bulunuyor.Savola Gıda’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, “Yudum ve Sırma markalı ayçiçeği, mısır, omega 3 ve kızartma yağlarının yanı sıra Egemden, Brillo, Cielo ve Afia markalı natürel sızma, natürel birinci ve organik zeytinyağları üretiyor.

ŞİRKETİN DAHA DA FAZLA KAZANMASI SAĞLANDI



Ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergileri de düşürüldü. Yani Suudi şirketin daha da fazla kazanması sağlandı. Böyle olunca artık ayçiçeği yağı Türk insanı için ulaşılmaz bir gıda maddesi oldu.2020 yılının Ağustos ayında Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile birçok üründe uygulanan gümrük vergisi oranları düşürülerek ithalatın önü açılmıştı. Söz konusu karar ile örneğin muzda yüzde 145,8, yeşil ve siyah çayda yüzde 145 olan gümrük vergisi yüzde 7’ye düşürülmüştü.

ÖNCEKİ SAHİBİ SOROS’TU, ŞİMDİ SUUDİLERİN ELİNDE

Yudum Gıda şirketi, 1995 yılında Komili ailesi tarafından Unilever’e satılmış, şirket daha sonra 2003’te George Soros’un kontrolündeki ABD’li yatırım fonu Southeast Europe Equity Fund’a geçmişti. 2006-2007 yıllarında Kuveytli NBK (National Bank of Kuwait) Capital Private Equity’in kontrolüne geçen şirket, 2007 yılından bu yana Savola Gıda bünyesinde yer alıyor.Savola’nın sahibi olduğu Yudum Gıda ise, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 161. sanayi kuruluşu. Şirketin geçen yılki net satışları 705 milyon TL, net dönem kârı ise 39,5 milyon TL oldu.

Suudi Savola Group’a bağlı olan Yudum markasının piyasada fason üretim sağladığı, üretilen yağların diğer markalar adı altında satıldığı belirtiliyor.



