Aydın Büyükşehir Belediyesi su altı ekolojik yaşamı incelemek için drone üretti

04 Mayıs 2021 Salı, 12:46

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekolojik yaşam için temiz çevre için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanlarıyla su altı drone üretti. Dalgıçların su altında geçirdikleri sürenin ve inebildikleri derinliğin sınırlı olmasından dolayı, su altı dronu ile daha uzun sürelerde ve derinliklerde inceleme yapılacak. Su altındaki kirliliğin kontrolü, doğal yaşamın takibi ve arama-kurtarma çalışmalarında da bu aracın önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

'SINIRLARI AŞACAK'

Denizcilerin günümüz teknolojisini yakından takip ettiğini, bu tür sualtı droneları ve robotları artık denizciler için vazgeçilmez araçlar haline geldiğini belirten ABB Denizcilik Dairesi personeli dalgıç Hasan Seren, “Biz dalgıçların su altındaki derinlik ve buna bağlı olarak deniz altında kalış süresi sınırlı olmasından dolayı, su altı droneları ve robotları ulaşamadığımız yerlerde bizlere yardımcı olurlar. Bu aracın temel görevi su altı kirliliğinin kontrolüdür. Turizmi geliştirmek amaçlı batırdığımız Airbus A300 uçak batığımız var, oradaki canlılığı gözlemlemek, su altı habitatını incelemek, aramalarda ve inemediğimiz derinliklerde de bizlere yardımcı olması için bu aracı kullanıyoruz” dedi.

Deniz dışındaki sularda da çalışma yapacaklarını belirten Hasan Seren, “Deniz dışında da aynı zamanda iç sularda da bizlere yardımcı oluyor. Barajlar, göller ve duran sularda etkili bir şekilde su altından görüntü almamızı sağlıyor. Maksimum 60 metre derinlikte 2 saat boyunca kayıt alabiliyor.” diye konuştu.