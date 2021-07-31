Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgar etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.
İlgili Haberler
- Bilecik'te orman yangınındaki sabotaj şüphelisi adliyede
- Rus turistler ülkelerine dönecek mi? Grushko’dan Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
- Yanmayan ormanlar da otellerle yok edilecek
- Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş yangınların olası nedenlerini sıraladı
- İstanbul Valiliği'nden 'ormanlara girmek yasak' açıklaması
- Orman Bakanlığı: 74 yangın kontrol altında, 11 yangın devam ediyor
- Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan skandal uçak açıklaması
Video Haberler
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- İstanbul'da yurttaşları çileden çıkaran görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan çok sert 'yangın' tepkisi!