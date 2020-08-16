Aydın’da otelde 'siyanür' paniği: Kahve istedi, saatler sonra odada ölü bulundu!

16 Ağustos 2020 Pazar, 17:44

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde bulunan bir otelde genç bir kadının ölü bulunması üzerine yapılan incelemede otel odasında üzerinde 'siyanür' yazılı kutu bulundu. Olay polis ve sağlık ekiplerine bildirilerek, otelde çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahse konu otele müşteri olarak giren 30 yaşındaki E.K. isimli kadın, bugün öğlene doğru otel görevlilerinden odasına kahve istedi.

Çıkış saati gelmesine rağmen otel odasını boşaltmayan genç kadının odasını kontrol eden görevliler, E.K.’yi hareketsiz bir şekilde buldu. Yanında da üzerinde ‘siyanür’ yazı bir kutu gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polislerle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu şüpheli bulunca, İzmir AFAD bünyesinde bulunan KBRN ekibini bölgeye sevk etti. Şu anda güvenlik çemberi altına alınan otele uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.



