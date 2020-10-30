Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.14'te Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 18:29
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem!
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Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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