Aylin Nazlıaka, kadınlara destek olan ‘YaşamHak’ projesini anlattı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 04:00

- “YaşamHak” projesini anlatır mısınız?

Projeyi, CHP’nin 81 ildeki kadın kolları ile yürütüyoruz. Genel merkezde 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kurduk. Şiddet gören kadınlar, 444 82 85 numaralı telefondan bize ulaşabiliyor. Barolar, Tabip Odaları ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile protokol imzaladık, ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını takip ediyoruz. Duruşmalarda ailelerin yanında olmamız daha adil kararlar verilmesinde etkili oluyor. Karakol, savcılık ve hastanelerde şiddet gören kadınların, çocukların ve ailelerinin yanında bulunuyoruz. CHP’li belediyelerin olduğu yerlerde kadınların sığınma evine yerleşmelerini sağlıyoruz. Ayrıca proje kanalıyla, Türkiye’nin şiddet haritasını çıkarıyoruz. Nerede çocuk yaşta ve zorla evlilikler daha fazla, psikolojik şiddet daha yaygın tespit ediyoruz. Bizi arayanlar arasından 317 kız kardeşimizin yaşamına somut olarak dokunduk.

- Gelen talepler ne yönde?

Çağrıların yüzde 57’si eşi ya da partneri tarafından şiddet gören kadınlardan geliyor. Yüzde 15’i eski eşi tarafından tehdit ediliyor, şiddete uğruyor. Kadınlar en çok evlerinde şiddete maruz kalıyor. Başvuranların yüzde 27’sine avukat desteği, yüzde 21’ine maddi destek, yüzde 20’sine psikolojik destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Duruşma takibi desteği yüzde 12, karakollarda ve savcılıklarda destek yüzde 8, sığınma desteği yüzde 3 oranında oldu. Geri kalanı da farklı talepler.

- Zor yaşamöyküleriyle karşılaşıyor olmalısınız.

Bir kız kardeşimiz eşi ile kaçarak evlenmiş. Şiddet görmeye başlamış ve işitme kaybı yaşamış. Ailesine sığınmak istemiş, kabul etmemişler. İki küçük çocuğu var. Ona yeni bir hayat kurmasında yardımcı oluyoruz. Eşinden ağır şiddet gören bir başka kız kardeşimiz de var. Eşine elektronik kelepçe takılması için çok uğraştık. Karar çıktığı halde “Kelepçe yok” deniyor, peşini bırakmıyoruz. Yurtsever amiraller ve Boğaziçili gençlere kelepçe var, kadına şiddete yok. Buna isyan ediyoruz. Bir kız kardeşimizi Isparta’dan Antalya’ya götürüp sığınma evine yerleştirdik.

KARAKOLDAN YARDIM ALAMADI

- İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışın ardından emniyet güçlerinin kadına yönelik şiddet vakalarında işlem yapmadığı iddiaları var. Size benzer bildirimler geldi mi?

Ankara Kahramankazan’da yanımıza gelen bir kadın, imam nikâhlı eşi tarafından şiddete uğradığını, karakolda yeterli yardımı alamadığını anlattı. Derhal polis amiri ile görüşüp İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğunu, ayrıca 6284 sayılı yasa gereğince görevlerini yapmaları gerektiğini hatırlattık.