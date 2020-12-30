Aylin Sözer’in babası konuştu: Erkek arkadaşı değil, hırsız
Kemal Ayyıldız adlı erkek tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer’in babası Ayhan Sözer konuştu. Sözer, ''Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız isimli erkek, İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i önce bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evi ateşe verdi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer, ''Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.
''KİTAPLARI İÇİN DOLAP YAPTIRMAK İSTİYORDU''
Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, kızının iki ay önce Sefaköy'den Maltepe'deki bu eve taşındığını belirten Sözer, "Kitapları için dolap yaptırmak istiyordu ve bu adamla konuşup fiyat almış. 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar" dedi.
"ERKEK ARKADAŞI OLSA BİLİRDİK''
Tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer, "Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin" diye konuştu.
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