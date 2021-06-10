Bekir Şahin'den HDP iddianamesi açıklaması: 'Biz elimizden geleni yaptık'

10 Haziran 2021 Perşembe, 12:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Antalya’da düzenlenen ’Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele’ Konulu Uluslararası Konferans" ta konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılma sürecine ilişkin açıklama yaptı.

'HDP KARARI 15 GÜN İÇİNDE BEKLENİYOR'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuşması sonrasında HDP'nin kapatılması ve yöneticilerine uygulanması istenen siyasi yasakla ilgili devam eden adli süreçle ilgili açıklama yaptı. Şahin, gerekli tüm delilleri toparladıklarını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiklerini söyledi. Bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde olduğunu belirten Şahin, "15 gün sonra değerlendirecekler ve takdiri onlar verecek. Bizler tüm kararları, dosyaları, delilleri, CD'leri, HDP'nin yetkililerinin konuşmalarını dosyaya sunduk. 843 sayfalık bir iddianamedir. 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor" diye konuştu.

Başsavcı Şahin, HDP'nin parti banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi. Bekir Şahin, iddianamede isimleri geçenleri ise açıklamak istemediğini söyledi.