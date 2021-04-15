AYM HDP iddianamesini iade etti
Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.
Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.
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