AYM HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 17:03
AYM HDP iddianamesini iade etti
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler