AYM'nin Osman Kavala kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM Genel Kurulu'nun, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği'ne ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 07:45
AYM'nin Osman Kavala kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği'ne ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM Genel Kurulu, Gezi Parkı'na ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçlamadan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetmişti.

29 Aralık 2020 tarihli karar, Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlandı.

NE OLMUŞTU?

Osman Kavala, daha önce 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu geçen yılın aralık ayında yapılan gündem toplantısında ele almıştı.

Genel Kurul, Kavala'nın Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti. Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenilmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler