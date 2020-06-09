Ayşegül Atik kimdir?

09 Haziran 2020 Salı, 13:15





Uzun süredir kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu Ayşegül Atik, dün gece Bodrum'daki evinde vefat etti.

Tiyatro sanatçısı Ayşegül Atik, 1948 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara TED Koleji’ni bitirdi, ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı.

1980’li yıllarda Ali Atik ile beraber Önce Alışveriş Sonra Fiş sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynadı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi birçok projede rol aldı.

En son, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. Atik 9 Haziran 2020’de kanser nedeniyle Muğla’nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.



