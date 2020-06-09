Sanatçı Ayşegül Atik'in cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu
72 yaşında hayatını kaybeden, Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Ayşegül Atik'in cenazesiyle ilgili detaylar belli oldu.
Tuzla'da bulunan özel bir hastanede, 72 yaşında yaşamını yitiren sanatçının yakınlarının verdiği bilgiye göre, Atik yarın (10 Haziran Çarşamba), Erenköy'de bulunan Galippaşa Camii'nde kılınacak öğlen namazı sonrası, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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