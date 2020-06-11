Ayşenur Arslan Halk Tv'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan duyurdu!

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:44

Arslan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Halktv'den ayrıldığına yönelik mesajlar aldığını söyledi.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığını duyuran Arslan, "Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola..." dedi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, “Halk TV’den ayrılmışsın” diye mesajlar alıyorum. Kesinlikle doğru değil. Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola.. Pazartesi ekranda görüşmek üzere...."