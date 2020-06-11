Ayşenur Arslan Halk Tv'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan duyurdu!
Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, kanaldan ayrıldığı yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Arslan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Halktv'den ayrıldığına yönelik mesajlar aldığını söyledi.
Söz konusu iddiaların doğru olmadığını duyuran Arslan, "Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola..." dedi.
Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlar, “Halk TV’den ayrılmışsın” diye mesajlar alıyorum. Kesinlikle doğru değil. Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola.. Pazartesi ekranda görüşmek üzere...."
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