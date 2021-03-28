Ayvatoğlu’nun arabasındaki arkadaşlarından birinin AKP’li Kastamonu Belediyesi’nde çalışmış Yağız Mıtrıp olduğu ortaya çıktı

28 Mart 2021 Pazar, 20:40

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan AKP genel merkez büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla bugün öğlen saatlerinde tekrar gözaltına alınmıştı. Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için çalışma başlatmıştı. Ayrıca oruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, diğer kişileri de Kastamonu ve İzmir'de yakalamıştı.



Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'ın haberine göre, Kürşat Ayvatoğlu’nun gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede ismi geçen ve gözaltına alınan Yağız Mıtrıp’ın Ayvatoğlu’nun Kastamonu’da AKP teşkilatına girdiği tarihten beri Ayvatoğlu ile arkadaş oldukları öğrenildi.

Kürşat Ayvatoğlu ve arkadaşı Yağız Mıtrıp

NİKAHINI KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI KIYMIŞ

Ayvatoğlu’nun Kastamonu’da AKP Teşkilatı'na girdiği günden beri arkadaşı olan ve AKP’li Kastamonu Belediyesi’nde çalışan Yağız Mıtrıp’ın nikahını Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş kıydığı ortaya çıktı.

AYVATOĞLU’NDAN ARAMADA YEŞİL REÇETE İLE SATILAN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Ayvatoğlu’nun ifadesine göre; gözaltına alındıktan sonra arabasından yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu madde olarak bilinen Lyrica isimli hap çıktı. Ayvatoğlu ifadesinde hapın Yağız Mıtrıp’a ait olduğunu ve başı ağrıdığında kullandığını söyledi.