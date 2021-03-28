Ayvatoğlu’nun arabasındaki arkadaşlarından birinin AKP’li Kastamonu Belediyesi’nde çalışmış Yağız Mıtrıp olduğu ortaya çıktı
Uyuşturucu madde kullandığı için gözaltına alınan, ifadesi alındıktan sonra dün serbest bırakılan ve bugün bir kez daha gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun videonun çekildiği sırada arabada olan arkadaşlarından birisinin AKP’li Yağız Mıtrıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ayvatoğlu’nun ifadesinde üzerinde bulunan uyuşturucu madde olarak kullanılan hapın da Yağız Mıtrın’a ait olduğunu söylediği ortaya çıktı.
Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'ın haberine göre, Kürşat Ayvatoğlu’nun gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede ismi geçen ve gözaltına alınan Yağız Mıtrıp’ın Ayvatoğlu’nun Kastamonu’da AKP teşkilatına girdiği tarihten beri Ayvatoğlu ile arkadaş oldukları öğrenildi.
Kürşat Ayvatoğlu ve arkadaşı Yağız Mıtrıp
NİKAHINI KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI KIYMIŞ
Ayvatoğlu’nun Kastamonu’da AKP Teşkilatı'na girdiği günden beri arkadaşı olan ve AKP’li Kastamonu Belediyesi’nde çalışan Yağız Mıtrıp’ın nikahını Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş kıydığı ortaya çıktı.
AYVATOĞLU’NDAN ARAMADA YEŞİL REÇETE İLE SATILAN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI
Ayvatoğlu’nun ifadesine göre; gözaltına alındıktan sonra arabasından yeşil reçete ile satılan ve uyuşturucu madde olarak bilinen Lyrica isimli hap çıktı. Ayvatoğlu ifadesinde hapın Yağız Mıtrıp’a ait olduğunu ve başı ağrıdığında kullandığını söyledi.
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