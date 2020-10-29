Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde ‘Savunma Bakanı’ öldürüldü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Dağlık Karabağın sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan ’etkisiz hale getirildi” dedi

DHA
29 Ekim 2020 Perşembe, 12:57
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “Rejimin sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi” dedi. Hajiyev, “Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor” dedi.

HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ 

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini  belirtilen Hajiyev’in “Halihazırda medyada rejimin sözde ‘Savunma Bakanı’nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak” diye konuştu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

 Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.


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