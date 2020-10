Azerbaycan'dan İzmirlilere destek mesajı

Dışişleri Bakanı Bayramov, Twitter hesabından paylaştığı Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olmak üzere iki ayrı mesajda, "İzmir'de yaşanan deprem haberi bizleri derinden üzüldü. Bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında kardeşçe duruyoruz. Dualarımız sizinle!" ifadelerine yer verdi.

Bayramov'un mesajlarını #BirMilletİkiDevlet etiketiyle paylaşması dikkat çekti.

Deeply saddened by the news of earthquake in #Izmir city of #Turkey. We are standing next to brotherly Turkey in these difficult times. Our prayers are with you!#BirMilletİkiDevlet????????