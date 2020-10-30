Azerbaycan'dan İzmirlilere destek mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir Seferihisar'da gerçekleşen depremle ilgili destek mesajı yayınladı. Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:44
Azerbaycan'dan İzmirlilere destek mesajı
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Dışişleri Bakanı Bayramov, Twitter hesabından paylaştığı Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olmak üzere iki ayrı mesajda, "İzmir'de yaşanan deprem haberi bizleri derinden üzüldü. Bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında kardeşçe duruyoruz. Dualarımız sizinle!" ifadelerine yer verdi. 

Bayramov'un mesajlarını #BirMilletİkiDevlet etiketiyle paylaşması dikkat çekti. 

ALİYEV: YARDIMA HAZIRIZ

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.

Aliyev, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

MERKEZ ÜSSÜ SEFERİHİSAR

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.


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