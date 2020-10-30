Azerbaycan'dan İzmirlilere destek mesajı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İzmir Seferihisar'da gerçekleşen depremle ilgili destek mesajı yayınladı. Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Bayramov, Twitter hesabından paylaştığı Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce olmak üzere iki ayrı mesajda, "İzmir'de yaşanan deprem haberi bizleri derinden üzüldü. Bu zor zamanlarda Türkiye'nin yanında kardeşçe duruyoruz. Dualarımız sizinle!" ifadelerine yer verdi.
#Türkiye'nin #İzmir ş?h?rind? baş vermiş z?lz?l? x?b?ri bizi çox k?d?rl?ndirdi. Bu ç?tin günd? Can Qardaşımızın yanında olduğumuzu bildiririk. Geçmiş olsun, dualarımız sizinle!@MevlutCavusoglu #BirMilletİkiDevlet ????????— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 30, 2020
Bayramov'un mesajlarını #BirMilletİkiDevlet etiketiyle paylaşması dikkat çekti.
Deeply saddened by the news of earthquake in #Izmir city of #Turkey. We are standing next to brotherly Turkey in these difficult times. Our prayers are with you!#BirMilletİkiDevlet????????— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 30, 2020
ALİYEV: YARDIMA HAZIRIZ
Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.
Aliyev, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
MERKEZ ÜSSÜ SEFERİHİSAR
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
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