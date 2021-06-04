Azerbaycan GP’de ikinci antrenmana Red Bull damga vurdu

04 Haziran 2021 Cuma, 16:45

Azerbaycan GP öncesinde cuma günü yapılan ikinci antrenman seansında Red Bull yine en hızlı takım oldu. Öğlen yapılan antrenmanda Max Verstappen ilk sırada yer alırken ikinci seansta Sergio Perez 1.42.115 ile birinci, Verstappen 1.42.206 ile ikinci sırada yer aldı.

FERRARI, MERCEDES’İ GEÇTİ

İlk seansta iki ve üçüncü sırada yer alan Ferrari ikinci antrenmanda da ilk üçte yer almayı başardı. Carlos Sainz, 1.42.243 ile üçüncü olurken, Charles Leclerc 1.42.436 ile dördüncü sırada yer aldı. İlk antrenmanda istediği performansı sergileyemeyen Mercedes ise günün son antrenmanında çok daha kötü bir performans ortaya koydu. Orta bölümde zaman kaybeden Lewis Hamilton, ilk 10 dışında kaldı. İngiliz pilot 1.43.156 ile 11. sırada yer alırken takım arkadaşı Valtteri Bottas 1.44.184 ile 16. sırada yer aldı.

LECLERC ÖN KANADI KIRDI

Seansın bitimine 32 dakika kala 15. viraja gelen Charles Leclerc, frenlemede sorun yaşadı ve aracı duvara çarptı. Leclerc'in aracında ön kanat tamamen kırılırken Monakolu pilot yarın yeni bir kanat kullanmak zorunda kalacak.

KIRMIZI BAYRAK

Seansın ilk bölümünde 15. virajda güç ünitesi sorunu yaşayan Nicolas Latifi, antrenmanı bırakmak zorunda kaldı. Latifi’nin aracında viraja gelirken güç azalırken genç pilot kaçış alanına girmek zorunda kaldı.

Sonrasında aracını toparlayan Latifi, piste tekrar döndüğü esnasında güç ünitesi tamamen durdu ve araç yolda kaldı. Aracın pistten çıkartılması için kırmızı bayrak sallanırken yaklaşık dört dakikalık bir çalışmanın ardından seans devam etti.

İkinci antrenman seansı sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Sergio Perez - Red Bull / 1.42.115

2.Max Verstappen - Red Bull / 1.42.216 (+ 0.101)

3.Carlos Sainz - Ferrari / 1.42.243 (+ 0.128)

4.Charles Leclerc - Ferrari / 1.42.436 (+ 0.321)

5.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1.42.534 (+0.419)

6.Fernando Alonso - Alpine / 1.42.693 (+0.578)

7.Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo / 1.42.941 (+ 0.826)

8.Lando Norris - McLaren / 1.43.018 (+ 0.903)

9.Esteban Ocon - Alpine / 1.43.020 (+ 0.905)

10.Yuki Tsunoda - AlphaTauri / 1.43.130 (+ 1.015)

Formula 1'de Azerbaycan GP takvimi şöyle:

05.06.2021 - Cumartesi

12.00: 3. antrenman

15.00: Sıralama turları

06.06.2021 - Pazar

15.00: Yarış

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

5. Sergio Perez (Meksika): 44

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19