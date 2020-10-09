Azerbaycan ve Ermenistan tarafları Moskova’da görüşmeyi kabul etti
Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'da görüşmeyi kabul etti.
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin’in davetiyle bugün Moskova’da buluşacak. Görüşmede, devam eden saldırılar ve ateşkes şartları konuşulacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan ve Ermenistan
geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün
gerçekleştirilecek görüşmelere davet etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada
daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği
belirtilmişti.
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