Azerbaycan ve Ermenistan tarafları Moskova’da görüşmeyi kabul etti

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'da görüşmeyi kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 10:08
Azerbaycan ve Ermenistan tarafları Moskova’da görüşmeyi kabul etti
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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin’in davetiyle bugün Moskova’da buluşacak. Görüşmede, devam eden saldırılar ve ateşkes şartları konuşulacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtilmişti.

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