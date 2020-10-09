Azerbaycan ve Ermenistan tarafları Moskova’da görüşmeyi kabul etti

09 Ekim 2020 Cuma, 10:08

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Putin’in davetiyle bugün Moskova’da buluşacak. Görüşmede, devam eden saldırılar ve ateşkes şartları konuşulacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtilmişti.

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