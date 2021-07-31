"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye soran Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap

Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlardan sonra yaptığı paylaşımda "Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye sitem etti. Azeri bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a "Önce ülkemin adını doğru yaz" diyerek tek tek yapılan yardımları yazdı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:06
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Peş peşe başlayan orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın ise Azerbaycan'a sitem edince bir Azeri takipçisinden sert bir yanıt geldi.

"AZARBEYCAN UÇAK GÖNDERDİ Mİ?"

Sosyal medya hesaplarından sık sık yangın çıkan bölgelerle ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, bir tweette "Azarbeycan yangın uçağı gönderdi mi? Marmaris çok kötü" dedi.

"ÖNCE ÜLKEMİN ADINI DOĞRU YAZIN"

Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azeri vatandaş ise "Önce ülkemin adını doğru yazın! Azerbaycan! Evet 18 helikopter 500 kişilik ekip, 1 yangın uçağı( elimizd? sadece 1 tane var) bütçeden de 3 milyon para ayırdık. Haberleri okursanız görürsünüz. Canımız da feda" ifadelerini kullandı.



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