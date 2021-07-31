"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye soran Demet Akalın'a Azeri takipçisinden sert cevap
Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlardan sonra yaptığı paylaşımda "Azerbeycan yangın uçağı gönderdi mi?" diye sitem etti. Azeri bir sosyal medya kullanıcısı ise Akalın'a "Önce ülkemin adını doğru yaz" diyerek tek tek yapılan yardımları yazdı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yangınlardan
dolayı birçok ilçede ciddi kayıplar meydana gelmeye başladı. Peş peşe başlayan
orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın ise
Azerbaycan'a sitem edince bir Azeri takipçisinden sert bir yanıt geldi.
"AZARBEYCAN UÇAK GÖNDERDİ Mİ?"
Sosyal medya hesaplarından sık sık yangın çıkan bölgelerle
ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, bir tweette "Azarbeycan yangın uçağı
gönderdi mi? Marmaris çok kötü" dedi.
"ÖNCE ÜLKEMİN ADINI DOĞRU YAZIN"
Akalın'ın paylaşımına sinirlenen bir Azeri vatandaş ise
"Önce ülkemin adını doğru yazın! Azerbaycan! Evet 18 helikopter 500
kişilik ekip, 1 yangın uçağı( elimizd? sadece 1 tane var) bütçeden de 3 milyon
para ayırdık. Haberleri okursanız görürsünüz. Canımız da feda" ifadelerini
kullandı.
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