Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: 'Marmaris yok oluyor'
Uzun zamandır Marmaris'te yaşayan şarkıcı Gökçe, bölgede meydana gelen orman yangını ile ilgili konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökçe, "İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınların ardından
söndürme çalışmaları devam ederken bir süredir Marmaris'te yaşayan Gökçe,
sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve yardım isteyen
Gökçe, şunları söyledi:
“Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz
soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı
yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda.
Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım
edemeyecek! Ne yapacağımızı şaşırdık.
Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten
yandı. Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve
elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka.
Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz.
"MARMARİS DİYE BİR YER KALMAYACAK"
‘Evlerimize ne zaman gelecek’ diye bekliyoruz. ‘Gece gelecek
mi’ diye uyumuyoruz. Çantalarımız hazır hayvanlarımızı alıp kaçmaktan başka
hiçbir şey gelmeyecek elimizden. Ne zaman sönecek bilmiyorum, hiç sönecek gibi
görünmüyor. Müdahalelere rağmen sönmüyor. Lütfen işi olmayanlar trafiğe
çıkmasın. Arabalarınızla dışarı çıkmayın.
Marmaris diye bir yer kalmayacak! Yangın daha da büyüyor, Allah aşkına bırakın fidan seferberliğini yardım edin bize. Yangının sönmesine ihtiyaç var fidana değil! Sesimiz olun burası yok oluyor anlamıyor musunuz? Fidan paylaşmak yerine seferberlik başlatın, yalvarırım, bitti buralar diyorum.”
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