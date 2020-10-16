Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 47 sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı.
Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.
Buna göre, söz konusu dönemde 47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı.
Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.
AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE KARŞI SALDIRI BAŞLATMIŞTI
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.
Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
Dün de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
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