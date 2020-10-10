Azerbaycan: Ermenistan sivil yerleşimlere saldırarak ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:24
Azerbaycan: Ermenistan sivil yerleşimlere saldırarak ateşkesi ihlal ediyor
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni ordusu, saat 12.00'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Ağdara-Tatar ve Füzuli-Cebrail cephesine saldırarak, sivil yerleşimleri yoğun top ateşine tuttu. Gerekli önlemler Azerbaycan Ordusu tarafından alınmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.


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