Azerbaycan: Ermenistan sivil yerleşimlere saldırarak ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni ordusu, saat 12.00'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Ağdara-Tatar ve Füzuli-Cebrail cephesine saldırarak, sivil yerleşimleri yoğun top ateşine tuttu. Gerekli önlemler Azerbaycan Ordusu tarafından alınmaktadır" ifadeleri yer aldı.

