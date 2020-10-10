Azerbaycan: Ermenistan sivil yerleşimlere saldırarak ateşkesi ihlal ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni ordusu, saat 12.00'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Ağdara-Tatar ve Füzuli-Cebrail cephesine saldırarak, sivil yerleşimleri yoğun top ateşine tuttu. Gerekli önlemler Azerbaycan Ordusu tarafından alınmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Despite the agreement on a ceasefire at 12:00, the Armenian army attacked Aghdara-Tartar and Fizuli-Jabrail front and exposed civil settlements to ARTY fire.— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 10, 2020
Adequate measures are being taken by Azerbaijan Army.
Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi.
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
Video Haberler
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
- 84 yaşında Covid19'u yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'a: Ezik
- Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür