İlyas Salman'dan, Polad Aslanov’a destek mesajı

Sinema oyuncusu İlyas Salman, Azerbaycan’da tutuklu bulunan Xeberman adlı internet sitesinin kurucu ve editörü gazeteci Polad Aslanov’a destek mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2021 Perşembe, 16:33
İlyas Salman'dan, Polad Aslanov’a destek mesajı
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Azerbaycanlı gazeteci Aslanov’un kurucusu ve yöneticisi olduğu Xeberman isimli haber sitesi rüşvet, yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı haberlerle biliniyordu. Aslanov, 12 Haziran 2019 tarihinden Azerbaycan Ceza Kanunun 274'üncü maddesi (vatana ihanet)  suçlamasıyla İran lehine casusluk ve devlet sırrı olarak kabul edilen bilgilerin aktarılması gerekçesiyle tutuklandı.

'GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR'

Tutuklu bulunan gazeteci Polad Aslanov için, İlyas Salman yayımladığı mesajda, Aslanov’un serbest bırakılmasını istedi ve “Gazetecilik suç değildir” dedi.


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