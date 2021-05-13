Polad Aslanov'a hapishanede baskı uygulanıyor
“Vatana ihanet” suçlamasıyla Azerbaycan’da 16 yıl hapis cezasına çarptılan gazeteci Polad Aslanov’un eşi, kocasının cezaevinde baskı altında olduğunu söyledi.
Azerbaycanlı gazeteci Aslanov’un kurucusu ve yöneticisi olduğu Xeberman isimli haber sitesi rüşvet, yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı haberlerle biliniyordu. Aslanov, 12 Haziran 2019 tarihinden Azerbaycan Ceza Kanunun 274'üncü maddesi (vatana ihanet) suçlamasıyla İran lehine casusluk ve devlet sırrı olarak kabul edilen bilgilerin aktarılması gerekçesiyle tutuklandı.
Polad Aslanov’un eşi Gülmira Aslanova, kocası için çağrıda bulundu. Aslanova, eşinin 1 numaralı hapishanede yine baskı altında olduğunu aktardı.
Sosyal medya hesabından baskıyı duyuran Gülmira Aslanova, "Diğer tutuklular yakınlarını telefonla aramakta sorun yaşamazken, Polad her zaman sorunlarla karşılaşıyor" dedi. Aslanova'nın aktardığına göre; Hapishane Müdürü Emin Hasanov, Polad Aslanov'un banyoyu kullanmasını yasakladı.
Yasağın Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin Polad Aslanova ziyaretinden sonra uygulandığını belirten Gülmira Aslanova, yönetimin "ceza evindeki sorunları ortaya çıkarırsanız siz için iyi olmayacak" mesajı verdiğini yazdı.
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