Tutuklu gazeteciler Afgan Sadıqov ve Polad Aslanov'un eşlerinden Adalet Bakanlığı önünde eylem
Tutuklu gazeteciler Afgan Sadıqov ve Polad Aslanov'un eşleri Sevinc Sadıqov ve Gulmira Aslanova, Adalet Bakanlığı ve Ceza İnfaz Kurumu önünde eylem düzenledi.
Tutuklu gazeteciler Afgan Sadıqov ve Polad Aslanov'un eşleri Adalet Bakanlığı ve Ceza İnfaz Kurumu önünde protesto gösterisi düzenledi.
Gazetecilerin tutukluluk koşullarından memnun oolmadıklarını aktaran Sevinc Sadıqov "Afqan Sadıgov 153 gün boyunca açlıktan ölüyor. Sağlık durumu çok zor. Bununla birlikte Afgan, 8-10 hastayla birlikte 25 metrekarelik bir koğuşta Adalet Bakanlığı Sağlık kurumunda tutuluyor. Afgan'ın dokunulmazlığı çok zayıf. Hasta ile birlikte tutmak, hatta aralarında tüberküloz vardı" dedi.
Gülmir Aslanov da eşi Polad Aslanov'un, 18 kişi ile birlikte bir numaralı hapishanede tutulduğunu söyleyerek, "Polad ile birlikte tutulanlardan 16 kişi hasta. Bu, eşime karşı insanlık dışı bir davranış" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin eşlerinin Adalet Bakanlığı'na kabul edilmelerinin ardından cezaevine başvurmaları istendi.
Sevinc Sadıqov ve Gulmira Aslanova'nın 4 Nisan'daki eyleminden:
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